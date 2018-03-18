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    В посольстве России в Азербайджане проходит голосование в связи с выборами президента

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ На избирательном участке №8017 , открытом в помещении консульского отдела посольства России в Азербайджане проходит голосование в связи с выборами президента РФ. 

    Как сообщает Report, избирательный участок открыт 18 марта с 8.00  до 20.00.

    На нем могут проголосовать российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

    На участке проголосовал также временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев.

    Ранее досрочное голосование  было организовано по следующим адресам:

    3 марта с 10:00 до 16:00 – г. Шеки, ул.М.Э.Расулзаде, 174 (здание Государственного драматического театра им. Сабита Рахмана);

    10 марта с 10:00 до 16:00 – г. Лянкяран, ул.Академика Зарифы Алиевой, 99 (Культурный центр города Лянкяран);

    17 марта с 10:00 до 16:00 – г. Гянджа, площадь Гейдара Алиева, Административное здание (комната Русской общины).

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