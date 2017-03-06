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    В посольстве Болгарии в Азербайджане будет открыт избирательный участок

    Участок будет действовать с 7 до 19 часов

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Находящиеся в Азербайджане граждане Болгарии смогут принять участие на парламентских выборах, которые состоятся 26 марта.

    Как сообщили Report в посольстве Болгарии в Азербайджане, в связи с этим в этот день  с 7 до 19 часов в диппредставительстве будет открыт избирательный участок.

    Временно находящиеся или постоянно проживающие в Азербайджане граждане Болгарии для голосования должны прийти в консульский отдел посольства (пр. Гусейна Джавида 13/520).

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