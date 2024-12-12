В парламенте Турции почтили память Гейдара Алиева

В Великом национальном собрании Турции (TBMM) почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Великом национальном собрании Турции (TBMM) почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает анкарское бюро Report, на церемонии памяти, посвященной 21-й годовщине со дня смерти Гейдара Алиева, выступил председатель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым.

Ш. Айрым рассказал о дальновидной и мудрой политике Гейдара Алиева, указав на его заслуги как государственного деятеля в развитии Азербайджана и укреплении единства тюркского мира.

Он отметил вклад Гейдара Алиева в социальное, экономическое и культурное развитие страны, а также успехах страны на международной арене. "Современная азербайджанская армия – одно из достижений Гейдара Алиева. Он приложил значительные усилия для модернизации Вооруженных сил и их развитии по западным стандартам" - сказал Айрым.

Он напомнил, что "Контракт века", подготовленный и подписанный под руководством Гейдаром Алиевым, сыграл огромную роль в развитии нефтяного сектора страны. "Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан доставил азербайджанскую нефть к Средиземному морю. Шахденизский газ был успешно транспортирован по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию и по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу", - добавил депутат.

Айрым также подчеркнул вклад Гейдара Алиева в укрепление тюркского мира и формирование Организации тюркских государств, подчеркнув, что общенациональный лидер заложил основы турецко-азербайджанских отношений, которые сегодня служат примером для всех тюркоязычных стран.