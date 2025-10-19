В Париже состоялся концерт памяти Узеира Гаджибейли

В столице Франции Париже состоялся концерт по случаю 140-летнего юбилея гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном Ассоциацией Франко-Азербайджанского Диалога при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, приняли участие дипломаты, деятели культуры, журналисты и другие лица.

Выступающие на мероприятии рассказали о богатом жизненном и творческом пути У.Гаджибейли, отметили его исключительные заслуги в азербайджанской и мировой музыке.

Основатель портала Musulmansenfrance, журналист-режиссер Жан Мишель Брюн (Jean-Michel Brun) подробно рассказал гостям о впечатлениях, полученных во время посещения культурной столицы Азербайджана, родного города Узеира Гаджибейли - Шуша, о моральной ценности победы, достигнутой благодаря героизму азербайджанской армии.

Затем члены трио "Авей" Лаура Вольпато (виолончель), Азуса Лозинг (фортепиано) и Агарагим Гулиев (флейта) исполнили произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Иоганна Себастьяна Баха и других азербайджанских и мировых композиторов.