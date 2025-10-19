Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Париже состоялся концерт памяти Узеира Гаджибейли

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2025
    • 18:28
    В Париже состоялся концерт памяти Узеира Гаджибейли

    В столице Франции Париже состоялся концерт по случаю 140-летнего юбилея гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

    Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном Ассоциацией Франко-Азербайджанского Диалога при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, приняли участие дипломаты, деятели культуры, журналисты и другие лица.

    Выступающие на мероприятии рассказали о богатом жизненном и творческом пути У.Гаджибейли, отметили его исключительные заслуги в азербайджанской и мировой музыке.

    Основатель портала Musulmansenfrance, журналист-режиссер Жан Мишель Брюн (Jean-Michel Brun) подробно рассказал гостям о впечатлениях, полученных во время посещения культурной столицы Азербайджана, родного города Узеира Гаджибейли - Шуша, о моральной ценности победы, достигнутой благодаря героизму азербайджанской армии.

    Затем члены трио "Авей" Лаура Вольпато (виолончель), Азуса Лозинг (фортепиано) и Агарагим Гулиев (флейта) исполнили произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Иоганна Себастьяна Баха и других азербайджанских и мировых композиторов.

    Узеир Гаджибейли концерт Франция
    Фото
    Parisdə Üzeyir Hacıbəylinin yubileyi münasibətilə konsert keçirilib

    Последние новости

    18:37

    Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    18:30

    В Грузии задержаны 14 участников вчерашнего митинга в Тбилиси

    В регионе
    18:28
    Фото

    В Париже состоялся концерт памяти Узеира Гаджибейли

    Внешняя политика
    18:19

    СМИ: Израиль наносит мощные удары по центру Газы

    Другие страны
    18:08

    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" обыграл "Зиря"

    Футбол
    17:55

    Армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться

    Другие страны
    17:40

    "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А

    Футбол
    17:39

    В Газе после прекращения огня погиб 51 человек

    Другие страны
    17:21

    Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасиво

    Другие
    Лента новостей