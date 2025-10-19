İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Parisdə Üzeyir Hacıbəylinin yubileyi münasibətilə konsert keçirilib

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2025
    • 18:02
    Parisdə Üzeyir Hacıbəylinin yubileyi münasibətilə konsert keçirilib

    Fransanın paytaxtı Parisdə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi münasibətilə konsert keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Fransa-Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə diplomatlar, mədəniyyət xadimləri, jurnalistlər və digər şəxslər iştirak ediblər.

    Tədbirdə çıxış edənlər Ü.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salıb, onun Azərbaycan və dünya musiqi tarixində müstəsna yerini qeyd ediblər.

    "Musulmansenfrance" portalının təsisçisi, jurnalist-rejissor Jan Mişel Brun (Jean-Michel Brun) çıxışında Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, Üzeyir Hacıbəyovun doğulduğu Şuşa şəhərinə səfəri zamanı yaşadığı təəssüratları, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində qazanılmış qələbənin mənəvi dəyəri haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verib.

    Daha sonra "Avey" triosunun üzvləri Laure Volpato (violonçel), Azusa Lozing (piano) və Ağarəhim Quliyev (fleyta) Üzeyir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun, İohann Sebastyan Baxın və digər Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərlərini ifa ediblər.

    Hər bir ifa özündə həm Azərbaycan musiqisinin milli ruhunu, həm də Avropa klassikasının incəliyini daşıyıb.

    Foto
    В Париже состоялся концерт памяти Узеира Гаджибейли

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti