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В Париже прошла акция против колониальной политики Франции

В Париже прошла акция против колониальной политики Франции В самом сердце Парижа, на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней, состоялась протестная акция, посвящённая "Дню деколонизации". Мероприятие было организовано Бакинской инициативной группой при участии членов движений за независимость французских колоний
Внешняя политика
14 декабря 2024 г. 20:23
В Париже прошла акция против колониальной политики Франции

В самом сердце Парижа, на площади Трокадеро перед Эйфелевой башней, состоялась протестная акция, посвящённая "Дню деколонизации". Мероприятие было организовано Бакинской инициативной группой при участии членов движений за независимость французских колоний.

Как сообщает Report, акция была приурочена к годовщине принятия 14 декабря 1960 года Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

На акции звучали различные лозунги, такие как: "Нет колониализму, свобода!", "Боремся за свободу!", "Вместе за свободное будущее", "Деколонизация начинается сейчас", "Перепишем историю своими словами и своей борьбой!", "Верните нам наши земли и нашу историю!".

В мероприятии приняли участие представители движений за независимость, представляющие Коморские острова, Гваделупу, Французскую Полинезию, Реюньон, Новую Каледонию, Сен-Мартен, Корсику и Мартинику.

Участники акции призвали к выполнению резолюции № 1514, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1960 года, а также к адекватной реакции международного сообщества и организаций на текущую ситуацию в колониях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı aksiya keçirilib

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