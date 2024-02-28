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В Париже отметили День памяти жертв Ходжалы

В Париже отметили День памяти жертв Ходжалы В Париже в Центре культуры французской аудитории был представлен документальный фильм Шушинская тюрьма - обитель пыток ("İşgəncələr məbədi - Şuşa həbsxanası")
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 04:53
В Париже отметили День памяти жертв Ходжалы

В Париже в Центре культуры французской аудитории был представлен документальный фильм "Шушинская тюрьма - обитель пыток" ("İşgəncələr məbədi - Şuşa həbsxanası")

Как передает местное бюро Report, на показе картины, который был организован Ассоциацией франко-азербайджанского диалога приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, пресс-секретарь Службы государственной безопасности Республики Тамерлан Рагимов, представитель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Джамилага Агаев, а также французские юристы, профессора, журналисты и др.

Съемки ленты проводились в тюрьме города Шуша, где во время оккупации содержались азербайджанские пленные и заложники, подвергавшиеся истязаниям. В фильме наши соотечественники, освобожденные из плена, рассказывают об ужасных случаях, свидетелями которых они стали.

На мероприятии также были показаны два видеоролика, посвященные Ходжалинскому геноциду, подготовленные при поддержке посольства Азербайджана во Франции.

Автор их - фотограф Майя Багирова. Музыку написал проживающий во Франции азербайджанский пианист и композитор Агарахим Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilib

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