В Париже отметили День независимости Азербайджана

День независимости Азербайджана и 30-летие членства в ЮНЕСКО отметили в штаб-квартире организации в Париже.

День независимости Азербайджана и 30-летие членства в ЮНЕСКО отметили в штаб-квартире организации в Париже.

Как передает Report, на мероприятие приняли участие Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО Фирмин Эдуард Матоко, председатель Исполнительного совета Тамара Растовац Сиамашвили, а также представители дипломатического корпуса, ученые, общественные деятели и члены азербайджанской общины.

Выступая на ней, Эльман Абдуллаев рассказал об Азербайджанской Демократической Республике, ее роли в развитии прав женщин и демократии. Он коснулся также 30-летия членства Азербайджана в ЮНЕСКО и сотрудничества между Азербайджаном и организацией.

Официальная часть мероприятия продолжилась концертом группы мугама "Карабах". Народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, юная певица Гюльзар Фараджова, народный артист Эльчин Гашимов (тар), заслуженный артист Эльнур Ахмедов (кеманча) и Кямран Керимов (ударные) исполнили на концерте азербайджанские народные песни и образцы мугама.

Также на концерте юная певица Сона Азизова, представлявшая Азербайджан на детском "Junior Eurovision-2021", представила зрителям песни "Моя Шуша" и "Один из тех дней".