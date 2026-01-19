Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Пакистане почтили память шехидов 20 Января

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 19:04
    В Пакистане почтили память шехидов 20 Января

    В Пакистане почтили память шехидов 20 Января.

    Как сообщает Report, в Национальной библиотеке Пакистана при поддержке посольства Азербайджана прошел круглый стол, посвященный 36-й годовщине трагедии.

    Участники почтили память погибших минутой молчания, были прочитаны молитвы и продемонстрирован видеоматериал о событиях Черного Января.

    Выступая на мероприятии, посол Азербайджана Хазар Фархадов подчеркнул историческое значение 20 Января и отметил братский характер азербайджано-пакистанских отношений.

    Пакистан память шехидов День всенародной скорби Черный Январь Хазар Фархадов
    Фото
    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Pakistanda yad edilib

    Последние новости

    19:18

    Роналду выиграл суд против "Ювентуса" по делу о невыплате зарплаты

    Футбол
    19:04
    Фото

    В Пакистане почтили память шехидов 20 Января

    Внешняя политика
    19:00

    Первый транскаспийский грузовой поезд из Китая отправился в Азербайджан

    Инфраструктура
    19:00
    Фото

    В НАНА готовят к изданию словарь топонимов Карабаха и Восточного Зангезура

    Наука и образование
    18:53

    Беларусь приняла предложение США войти в Совета мира

    Другие страны
    18:38

    Испания объявила трехдневный траур по погибшим в Адамусе

    Другие страны
    18:37
    Фото

    В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    18:29

    В Сальяне при столкновении автомобиля и грузовика погиб человек

    Происшествия
    18:17

    Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе в связи с введением пошлин

    Другие страны
    Лента новостей