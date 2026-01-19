В Пакистане почтили память шехидов 20 Января
Внешняя политика
- 19 января, 2026
- 19:04
В Пакистане почтили память шехидов 20 Января.
Как сообщает Report, в Национальной библиотеке Пакистана при поддержке посольства Азербайджана прошел круглый стол, посвященный 36-й годовщине трагедии.
Участники почтили память погибших минутой молчания, были прочитаны молитвы и продемонстрирован видеоматериал о событиях Черного Января.
Выступая на мероприятии, посол Азербайджана Хазар Фархадов подчеркнул историческое значение 20 Января и отметил братский характер азербайджано-пакистанских отношений.
