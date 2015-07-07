​В ПА ОБСЕ принята подготовленная Азаем Гулиевым резолюция

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ На сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) был принят проект резолюции под названием "Преданность Хельсинкским принципам в контексте межгосударственных отношений в регионе ОБСЕ".

Как сообщает Report, состоящий из 19-ти пунктов документ подготовлен зампредом комитета политических связей и безопасности структуры Азаем Гулиевым. Хотя от руководителя армянской делегации поступило предложение о внесении изменений в проект, его отклонили.

В документе выражается обеспокоенность тем, что продолжающиеся в Азербайджане, Грузии, Украине и Молдове конфликты наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности этих стран.

Было отмечено, что приверженность Хельсинкским принцам даст толчок мирному урегулированию конфликтов, предотвращению вооруженных конфликтов и более эффективной поддержке мира на международном и региональном уровне.