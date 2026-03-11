В ООН высоко оценили Бакинский форум по безопасности

Постоянное представительство Азербайджана при ООН выступило с заявлением на тему терроризма и прав человека на проходящей в Женеве 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщает американское бюро Report, представитель Азербайджана подчеркнул, что терроризм является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

По его словам, все антитеррористические меры должны осуществляться в соответствии с международным правом, включая нормы в области прав человека и гуманитарного права.

Делегат отметил важность международного сотрудничества, обмена опытом и развития потенциала, а также подчеркнул значимость того, чтобы стратегии борьбы с терроризмом были эффективными и соответствовали международному гуманитарному праву.

Дипломат отметил, что в третьем Бакинском форуме безопасности, проведенном по инициативе Азербайджана, приняли участие разведывательные и силовые структуры более 80 стран, в том числе Армении. На форуме обсуждались такие глобальные вызовы, как терроризм, киберугрозы и предотвращение гуманитарных кризисов. Форум был оценен как важная платформа для укрепления регионального сотрудничества и диалога в сфере безопасности.

Было отмечено, что устойчивый диалог, прозрачность и межгосударственное сотрудничество являются основой эффективного решения глобальных вызовов. Посредством таких инициатив, как Бакинский форум безопасности, Азербайджан продолжит укреплять международное сотрудничество и служить общим целям ради безопасного мира.