    В ООН высоко оценили Бакинский форум по безопасности

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 05:49
    В ООН высоко оценили Бакинский форум по безопасности

    Постоянное представительство Азербайджана при ООН выступило с заявлением на тему терроризма и прав человека на проходящей в Женеве 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

    Как сообщает американское бюро Report, представитель Азербайджана подчеркнул, что терроризм является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

    По его словам, все антитеррористические меры должны осуществляться в соответствии с международным правом, включая нормы в области прав человека и гуманитарного права.

    Делегат отметил важность международного сотрудничества, обмена опытом и развития потенциала, а также подчеркнул значимость того, чтобы стратегии борьбы с терроризмом были эффективными и соответствовали международному гуманитарному праву.

    Дипломат отметил, что в третьем Бакинском форуме безопасности, проведенном по инициативе Азербайджана, приняли участие разведывательные и силовые структуры более 80 стран, в том числе Армении. На форуме обсуждались такие глобальные вызовы, как терроризм, киберугрозы и предотвращение гуманитарных кризисов. Форум был оценен как важная платформа для укрепления регионального сотрудничества и диалога в сфере безопасности.

    Было отмечено, что устойчивый диалог, прозрачность и межгосударственное сотрудничество являются основой эффективного решения глобальных вызовов. Посредством таких инициатив, как Бакинский форум безопасности, Азербайджан продолжит укреплять международное сотрудничество и служить общим целям ради безопасного мира.

    Бакинский форум безопасности ООН
