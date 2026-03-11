İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BMT-də Bakı Təhlükəsizlik Forumu yüksək qiymətləndirilib

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 05:05
    BMT-də Bakı Təhlükəsizlik Forumu yüksək qiymətləndirilib

    Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi Cenevrədə keçirilən BMT İnsan Hüquqları Şurasının 61-ci sessiyasında terrorizm və insan hüquqları mövzusunda çıxış edib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan nümayəndəsi vurğulayıb ki, terrorizm beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə ən ciddi təhdidlərdən biridir.

    Onun sözlərinə görə, bütün antiterror tədbirləri beynəlxalq hüquq, o cümlədən insan hüquqları və humanitar hüquq normalarına uyğun həyata keçirilməlidir.

    Nümayəndə beynəlxalq əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi və bacarıqların inkişafının vacibliyini qeyd edib, həmçinin terrorla mübarizə strategiyalarının effektiv və beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olmasının əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Diplomat qeyd edib ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə keçirilən üçüncü Bakı Təhlükəsizlik Forumunda 80-dən çox ölkənin, o cümlədən Ermənistanın kəşfiyyat və təhlükəsizlik qurumları iştirak edib. Forumda terrorizm, kibertəhlükələr və humanitar böhranların qarşısının alınması kimi qlobal çağırışlar müzakirə olunub. Forum regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik dialoqunun gücləndirilməsində önəmli platforma kimi dəyərləndirilib.

    Çıxışçı qeyd edib ki, davamlı dialoq, şəffaflıq və dövlətlərarası əməkdaşlıq qlobal çağırışların effektiv həllində əsasdır. Bakı Təhlükəsizlik Forumu kimi təşəbbüslər vasitəsilə Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə və təhlükəsiz dünya üçün ortaq məqsədlərə xidmətə davam edəcək.

    BMT daimi nümayəndəlik Təhlükəsizlik

    Son xəbərlər

    05:33

    İran İsrailə və ABŞ-nin hərbi bazalarına zərbələr endirdiyini bəyan edib

    Region
    05:05

    BMT-də Bakı Təhlükəsizlik Forumu yüksək qiymətləndirilib

    Xarici siyasət
    04:38

    "The Times": Britaniyada benzin sürətlə bahalaşır

    Digər ölkələr
    04:09

    Dövlət Komitəsinin sədri: "ASAN xidmət" modelindən bütün ölkələrin qadınları faydalanmalıdır

    Xarici siyasət
    03:37

    KİV: İran ABŞ ilə danışıqları bərpa etmək üçün şərtlər irəli sürüb

    Region
    03:14

    Bahar Muradova: AQEM yanında Qadınlar Şurasının təsisi Azərbaycanın inklüziv inkişaf siyasətinin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    03:06

    İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi 1,3 mindən çox dinc sakinin həlak olduğunu bildirib

    Region
    02:52
    Foto

    Timor-Leste Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    02:35

    "Axios": ABŞ İsraili İrandakı energetika obyektlərinə hücum etməməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti