В ООН состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана.
Как сообщает американское бюро
Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев проинформировал гостей об истории независимости нашей страны и пути ее развития. Дипломат отметил, что именно в 2024 году впервые после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана этот национальный праздник, День независимости, отмечался на всей территории нашей страны.
В своем выступлении Я.Алиев рассказал об эффективном сотрудничестве Азербайджана с ООН на протяжении многих лет, отметил, что наша страна внесла свой вклад в деятельность международной организации, связанную с климатом и другими важными направлениями многостороннего сотрудничества.
Азербайджан также активно работает с развивающимися малыми островными государствами, по инициативе главы страны планируется создать специальный фонд для поддержки этих государств.
Дипломат отметил, что в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Я.Алиев проинформировал гостей, что в 2026 году в Азербайджане также пройдет 13-я сессия Всемирного форума городского развития.
На церемонии выступил председатель Генеральной Ассамблеи Д.Фрэнсис. Он поздравил наш народ с Днем независимости и подчеркнул, что Азербайджанская Демократическая Республика создала первое светское, демократическое государство на Востоке. Говоря о вкладе Азербайджана в ООН, президент рассказал о XI Глобальном Бакинском форуме, на котором он присутствовал в рамках своего визита в нашу страну в марте этого года, а также рассказал о проведенных им встречах на высоком уровне. Президент поздравил нашу страну с председательством на COP29 и пожелал успехов.
На церемонии был показан видеоролик, отражающий богатую природу Азербайджана, его историю, национальные традиции и завораживающую красоту Баку.
В культурной части мероприятия гости отведали блюда азербайджанской кухни на фоне живого исполнения нашей национальной музыки.