В ООН представлен опыт Азербайджана в противодействии гендерному насилию

В Азербайджане усовершенствованы правовые и институциональные механизмы для укрепления защиты женщин от насилия и доступа к правосудию.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии в рамках 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Засаедание было организовано в штаб-квартире ООН по инициативе Турции при содействии Азербайджана.

Б. Мурадова отметила исключительную важность дискуссий на международном уровне для расширения возможностей доступа женщин к правосудию посредством технологических средств. Председатель Госкомитета заявила, что наряду с наличием права важно обеспечение реального доступа к нему. По ее словам, доступ к правосудию - это не только правовой механизм, но и одно из основных условий развития, безопасности и прав человека.

"Этот вопрос напрямую связан с Целями устойчивого развития ООН. 5-я цель, предусматривающая гендерное равенство, и 16-я цель, направленная на мир, справедливость и сильные институты, дополняют друг друга", - заявила Бахар Мурадова.

Она отметила, что цифровая трансформация открывает новые возможности для систем правосудия. Электронные системы обращений, онлайн-базы правовой информации и цифровые механизмы мониторинга расширяют возможности защиты женщин, создавая условия для более оперативного осуществления правовых процедур.

Глава Госкомитета также указала, что в Азербайджане усовершенствованы правовые и институциональные механизмы в направлении укрепления защиты женщин от насилия и доступа к правосудию, законодательство приведено в соответствие с международными обязательствами, расширены охранные ордера и механизмы социальной поддержки. В то же время платформы электронного правительства облегчили доступ к правовой информации и сделали возможности обращения более доступными.

"Цифровое правосудие должно основываться на принципах доступности, безопасности и конфиденциальности, а также на человекоориентированном подходе. Поскольку искусственный интеллект и автоматизированные системы становятся частью правовых процессов, в этой сфере важно сохранение гендерной чувствительности и беспристрастности. В противном случае алгоритмическая предвзятость может еще больше углубить существующее неравенство", - подчеркнула Б. Мурадова.