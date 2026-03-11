Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 21:23
    В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин

    В штаб-квартире ООН в рамках 70-й сессии Комиссии по положению женщин (CSW70) состоялся круглый стол высокого уровня на тему "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин".

    Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии выступила руководитель аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Джейран Рахматуллаева. Она рассказала об опыте Азербайджана в сфере социальной политики, расширения прав и возможностей женщин и продвижения семейных ценностей в обществе.

    По словам Дж.Рахматуллаевой, одним из основных направлений социальной политики является расширение возможностей женщин, привитие семейных ценностей молодому поколению и продвижение уважения к старшему поколению. Она подчеркнула, что эти принципы являются одним из ключевых приоритетов формирования здорового и устойчивого общества.

    В завершение было отмечено, что усиление роли женщин в обществе, поддержка института семьи и развитие межпоколенческой солидарности имеют важное значение для обеспечения социального развития и благополучия общества.

    В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин
    В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин
    права женщин ООН Азербайджан
    Фото
    Azərbaycanın qadın siyasəti BMT-də dəyirmi masada təqdim olunub
    Фото
    Azerbaijan's women policy presented at UN roundtable
    Ты - Король

    Последние новости

    21:37

    Генсек ООН встретится в Анкаре с Эрдоганом и Фиданом

    В регионе
    21:23
    Фото

    В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин

    Внешняя политика
    21:14
    Фото

    Еще трое граждан Нигерии эвакуированы из Ирана в Азербайджан — ОБНОВЛЕНО-4

    Внутренняя политика
    21:09

    Следовавшее из РФ в Египет грузовое судно село на мель в Дарданеллах

    В регионе
    21:05

    МИД Катара: Атаки Ирана наносят ущерб отношениям со странами Персидского залива

    Другие страны
    20:55

    Maersk приостановила работу порта Салала в Омане

    Другие страны
    20:43
    Фото

    В НОК Азербайджана учреждена Комиссия по безопасному спорту

    Индивидуальные
    20:36
    Фото

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:30

    Для участников Глобального Бакинского форума организован ифтар

    Религия
    Лента новостей