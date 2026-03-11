В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин

В штаб-квартире ООН в рамках 70-й сессии Комиссии по положению женщин (CSW70) состоялся круглый стол высокого уровня на тему "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин".

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии выступила руководитель аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Джейран Рахматуллаева. Она рассказала об опыте Азербайджана в сфере социальной политики, расширения прав и возможностей женщин и продвижения семейных ценностей в обществе.

По словам Дж.Рахматуллаевой, одним из основных направлений социальной политики является расширение возможностей женщин, привитие семейных ценностей молодому поколению и продвижение уважения к старшему поколению. Она подчеркнула, что эти принципы являются одним из ключевых приоритетов формирования здорового и устойчивого общества.

В завершение было отмечено, что усиление роли женщин в обществе, поддержка института семьи и развитие межпоколенческой солидарности имеют важное значение для обеспечения социального развития и благополучия общества.