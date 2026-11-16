В октябре из Азербайджана были депортированы 130 человек

В октябре 2026 года Государственная миграционная служба Азербайджана приняла 130 решений об административном выдворении за пределы страны.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ведомстве.

В рамках действующих соглашений Азербайджана о реадмиссии в течение октября 2026 года в страну были возвращены 74 человека. Все они прибыли из европейских государств.