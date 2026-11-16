Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В октябре из Азербайджана были депортированы 130 человек

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 12:36
    В октябре из Азербайджана были депортированы 130 человек

    В октябре 2026 года Государственная миграционная служба Азербайджана приняла 130 решений об административном выдворении за пределы страны.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ведомстве.

    В рамках действующих соглашений Азербайджана о реадмиссии в течение октября 2026 года в страну были возвращены 74 человека. Все они прибыли из европейских государств.

    Депортация из Азербайджана ГМС Государственная миграционная служба Азербайджана
    Ötən ay 130 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:12
    Завтра в Баку ожидается до 16° тепла
    Экология
    13:09
    Счетная палата указала на необходимость усовершенствования госбюджета Азербайджана на 2027 год
    Финансы
    13:03
    Микаил Джаббаров назвал основные задачи экономики Азербайджана
    Бизнес
    13:01
    Министр: Болгария намерена укреплять связность с Южным Кавказом и Центральной Азией
    Внешняя политика
    12:59
    Фото
    В Анкаре в Парке цивилизации тюркских государств открыт "Дом Азербайджана"
    Kультурная политика
    12:58
    В Азербайджане доля ненефтегазового сектора в ВВП превысит 77%
    Финансы
    12:57
    В Литве работники сферы образования проводят бессрочную забастовку
    Другие страны
    12:54
    Эльмар Гасымов: Сегодня наличие диплома не гарантирует трудоустройство
    Социальная защита
    12:48
    Талех Кязымов: Экономический рост в Азербайджане за 10 мес. составил 1,7%
    Финансы
    Лента новостей