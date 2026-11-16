Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Министр: Экономический рост будет обеспечен за счет частных инвестиций

    Финансы
    • 16 ноября, 2026
    • 12:43
    Министр: Экономический рост будет обеспечен за счет частных инвестиций

    В Азербайджане экономический рост в последующий период будет обеспечен за счет частных инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, переход к новым драйверам роста неизбежен, и в условиях оптимизации государственных расходов экономический рост в последующие периоды будет основываться на частном секторе и частных инвестициях:

    "В этом контексте основная роль государства в экономике смещается от функции прямого инвестора к функции партнера, создающего благоприятные условия и разделяющего риски. Первые результаты этого перехода уже наблюдаются: за 10 месяцев текущего года частные инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли примерно на 18%".

    Министр добавил, что для устойчивости этой тенденции необходимо запустить новые источники экономического роста.

    Микаил Джаббаров Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственный бюджет Азербайджана
    Nazir: "İqtisadi artım özəl investisiyalar hesabına təmin olunacaq"
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