Министр: Экономический рост будет обеспечен за счет частных инвестиций

В Азербайджане экономический рост в последующий период будет обеспечен за счет частных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, переход к новым драйверам роста неизбежен, и в условиях оптимизации государственных расходов экономический рост в последующие периоды будет основываться на частном секторе и частных инвестициях:

"В этом контексте основная роль государства в экономике смещается от функции прямого инвестора к функции партнера, создающего благоприятные условия и разделяющего риски. Первые результаты этого перехода уже наблюдаются: за 10 месяцев текущего года частные инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли примерно на 18%".

Министр добавил, что для устойчивости этой тенденции необходимо запустить новые источники экономического роста.