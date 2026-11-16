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    В Азербайджане изучают возможности расширения экспорта услуг

    Бизнес
    • 16 ноября, 2026
    • 12:40
    В Азербайджане изучают возможности расширения экспорта услуг

    Азербайджан изучает возможности расширения экспорта услуг.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

    По его словам, согласно расчетам международных организаций, возможности увеличения доли экспорта услуг в ВВП Азербайджана превосходят страны с уровнем дохода выше среднего.

    К основным направлениям экспорта услуг министр отнес транспорт и логистику, финансы, туризм, информационные технологии и дата-центры. Для расширения экспорта совместно с международными организациями проводится диагностика.

    Джаббаров подчеркнул необходимость расширения торговых режимов для выхода на новые экспортные рынки. По его словам, Азербайджан развивает стратегическое партнерство как с соседними странами, так и с государствами, с которым не имеет общих границ.

    Основу торгово-экономического сотрудничества с этими странами составляют нефть, газ и нефтепродукты, экспорт которых, как правило, не требует режима свободной торговли. Однако дальнейшее развитие экономики во многом зависит от экспортных возможностей ненефтегазового сектора, которые напрямую связаны с наличием режимов свободной или льготной торговли.

    Министр отметил, что в ближайшие годы необходимо определить приоритетные рынки и обеспечить двусторонние или многосторонние правовые режимы торговли с этими странами. Для достижения этой цели предстоит решить ряд задач.

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