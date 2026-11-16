В Азербайджане изучают возможности расширения экспорта услуг

Азербайджан изучает возможности расширения экспорта услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, согласно расчетам международных организаций, возможности увеличения доли экспорта услуг в ВВП Азербайджана превосходят страны с уровнем дохода выше среднего.

К основным направлениям экспорта услуг министр отнес транспорт и логистику, финансы, туризм, информационные технологии и дата-центры. Для расширения экспорта совместно с международными организациями проводится диагностика.

Джаббаров подчеркнул необходимость расширения торговых режимов для выхода на новые экспортные рынки. По его словам, Азербайджан развивает стратегическое партнерство как с соседними странами, так и с государствами, с которым не имеет общих границ.

Основу торгово-экономического сотрудничества с этими странами составляют нефть, газ и нефтепродукты, экспорт которых, как правило, не требует режима свободной торговли. Однако дальнейшее развитие экономики во многом зависит от экспортных возможностей ненефтегазового сектора, которые напрямую связаны с наличием режимов свободной или льготной торговли.

Министр отметил, что в ближайшие годы необходимо определить приоритетные рынки и обеспечить двусторонние или многосторонние правовые режимы торговли с этими странами. Для достижения этой цели предстоит решить ряд задач.