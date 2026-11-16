Кая Каллас призвала ЕС требовать уступки от России на переговорах по Украине

Европейский союз должен добиваться уступок от России в рамках переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, а не ограничиваться обсуждением возможных предложений Москве.

Как сообщает Report, об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Она указала, что Россия по-прежнему настаивает на тех же условиях, которые выдвигала еще в 2021 году - до начала масштабных боевых действий против Украины, при этом дополняя их новыми требованиями.

"Это также является очевидным предлогом для продолжения войны. Мы должны трезво оценивать ситуацию", - сказала Каллас.

Она сообщила, что министры иностранных дел ЕС обсудят содержание переговорного процесса, в том числе максимальные требования европейской стороны.

Каллас подчеркнула, что любое переговорное предложение должно сопровождаться встречными требованиями к России.

"Мы должны всегда спрашивать переговорную команду: потребовали ли вы что-нибудь взамен? Выдвинули ли вы встречные условия, когда противоположная сторона выставляет максимальные требования? Дискуссия не может сводиться исключительно к тому, что мы готовы предложить", - отметила она.

По ее словам, у ЕС есть инструменты влияния на Москву, включая санкции и замороженные российские активы.

Каллас также подчеркнула, что первоочередной задачей должно стать достижение прекращения огня.

"Сейчас нам необходимо прекращение огня, чтобы остановить убийства украинцев и удары по гражданской инфраструктуре. После этого мы сможем сесть за стол переговоров и обсуждать мирное соглашение", - заявила она.

При этом глава европейской дипломатии обратила внимание на продолжающиеся российские удары по железнодорожной инфраструктуре, мостам и энергетическим объектам Украины, отметив, что они направлены на усиление страданий мирного населения в преддверии зимы.

Отвечая на вопрос о возможном участии европейцев в следующем раунде переговоров, Каллас сообщила, что, согласно заявлениям американской стороны, европейские страны будут включены в переговорный процесс. По ее словам, лидеры уже согласовали соответствующий формат, однако теперь необходимо сосредоточиться на содержательной стороне переговоров.

"В наших максимальных требованиях есть также отвод российских вооруженных сил со всех территорий, где Россия в настоящее время размещает свои войска. У нас есть Устав ООН, и мы должны его соблюдать", - подчеркнула Каллас.