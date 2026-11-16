В Подмосковье четверо преступников с мачете напали на дом пенсионерки

В Подмосковье четверо мужчин задержаны по подозрению в нападении на дом 77-летней жительницы деревни Новая Слобода в городском округе Щелково.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления (ГУ) МВД РФ по Московской области.

Отмечается, что трое злоумышленников в балаклавах проникли в частный дом, отжав оконную раму. Привязав пожилую женщину простынями к кровати, они осмотрели жилище и нашли сейф. Далее преступники приставили к горлу пенсионерки нож, а к животу - электроутюг, потребовав передать им ключ.

"Не получив желаемого, правонарушители ломом взломали хранилище, похитили около 100 тыс. рублей (свыше $1 200) и золотые украшения, после чего скрылись на автомобиле, за рулем которого находился сообщник. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей (свыше $12 тыс.)", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбойное нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия").