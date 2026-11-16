Ötən ay 130 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib
Xarici siyasət
- 16 noyabr, 2026
- 12:23
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Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) cari ilin oktyabrında Azərbaycan hüdudlarından inzibati qaydada kənara çıxarılma ilə bağlı 130 qərar qəbul edib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq DMX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin Azərbaycanın imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində 2026-cı ilin oktyabr ayı ərzində 74 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib.
Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
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