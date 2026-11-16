İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Ötən ay 130 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:23
    Ötən ay 130 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) cari ilin oktyabrında Azərbaycan hüdudlarından inzibati qaydada kənara çıxarılma ilə bağlı 130 qərar qəbul edib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq DMX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmçinin Azərbaycanın imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində 2026-cı ilin oktyabr ayı ərzində 74 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib.

    Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.

    Deportasiya Qanunsuz miqrasiya Readmissiya prosesi Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX)
    В октябре из Азербайджана были депортированы 130 человек
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