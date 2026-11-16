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    Aİ Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Qara dəniz regionu ilə təhlükəsizlik əməkdaşlığını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:28
    Aİ Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Qara dəniz regionu ilə təhlükəsizlik əməkdaşlığını genişləndirəcək

    Avropa İttifaqı (Aİ) və Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Qara dəniz regionu ölkələri regional təhlükəsizlik, eləcə də nəqliyyat, enerji və ticarət bağlantılarının inkişafı məsələlərini müzakirə edəcək.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Brüsseldə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, görüş Qara dənizdəki son hücumlar nəzərə alınmaqla tam vaxtında keçirilir.

    "Biz Qara dənizin təhlükəsizliyindən, eləcə də əlaqəlilikdən, birlikdə nələr edə biləcəyimizdən danışacağıq. Hər kəs öz enerji portfellərini, ticarət marşrutlarını və tədarük zəncirlərini şaxələndirməyə çalışır", - Kallas bildirib.

    O, regionun bir sıra ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Brüsselə gəldiyini qeyd edərək gələcək əməkdaşlıq üçün konkret nəticələrin əldə olunacağına ümidvar olduğunu bildirib.

    Görüşdə Gürcüstan nümayəndələrinin iştirak etməməsi ilə bağlı sualı cavablandıran Kallas diqqətə çatdırıb ki, bəzi iştirakçıların olmamasına baxmayaraq, tərəflərin müzakirə edəcəyi geniş spektrli məsələlər mövcuddur.

    "Qara dəniz regionu, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyadan olan bütün bu tərəfdaşlarla müzakirə edəcəyimiz çoxlu mövzularımız var. Bəzən kimlərsə iştirak etmir, lakin çox sayda nazirlər gəlib. Ümid edirəm ki, gələcəkdə konkret nəticələrə doğru irəliləyə biləcəyik", - o vurğulayıb.

    Kaya Kallas Cənubi Qafqaz
    Каллас: ЕС и страны Южного Кавказа, ЦА и Черноморского региона обсудят безопасность и связность
    Kallas: EU, countries of South Caucasus, Central Asia, Black Sea region to discuss security, connectivity
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