Каллас: ЕС и страны Южного Кавказа, ЦА и Черноморского региона обсудят безопасность и связность

Европейский союз и страны Южного Кавказа, Центральной Азии и Черноморского региона обсудят вопросы региональной безопасности и развития транспортной, энергетической и торговой связности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По ее словам, встреча проходит в своевременный момент с учетом недавних атак в Черном море.

"Мы будем говорить о безопасности Чёрного моря, но также и о связности, (о том) что мы можем сделать вместе. Все стремятся диверсифицировать свои энергетические портфели, торговые маршруты и цепочки поставок", - сказала Каллас.

Она отметила, что в Брюссель прибыли министры иностранных дел ряда стран региона, и выразила надежду на выработку конкретных результатов для дальнейшего сотрудничества.

Отвечая на вопрос об отсутствии представителей Грузии на встрече, Каллас отметила, что, несмотря на отсутствие некоторых участников, у сторон есть широкий круг вопросов для обсуждения.

"У нас много тем для обсуждения со всеми этими партнерами из Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. Иногда некоторые отсутствуют, но к нам приехало много министров. Надеюсь, что мы сможем продвинуться к конкретным результатам в будущем", - заявила она.