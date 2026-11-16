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    Каллас: ЕС и страны Южного Кавказа, ЦА и Черноморского региона обсудят безопасность и связность

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 12:15
    Каллас: ЕС и страны Южного Кавказа, ЦА и Черноморского региона обсудят безопасность и связность

    Европейский союз и страны Южного Кавказа, Центральной Азии и Черноморского региона обсудят вопросы региональной безопасности и развития транспортной, энергетической и торговой связности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

    По ее словам, встреча проходит в своевременный момент с учетом недавних атак в Черном море.

    "Мы будем говорить о безопасности Чёрного моря, но также и о связности, (о том) что мы можем сделать вместе. Все стремятся диверсифицировать свои энергетические портфели, торговые маршруты и цепочки поставок", - сказала Каллас.

    Она отметила, что в Брюссель прибыли министры иностранных дел ряда стран региона, и выразила надежду на выработку конкретных результатов для дальнейшего сотрудничества.

    Отвечая на вопрос об отсутствии представителей Грузии на встрече, Каллас отметила, что, несмотря на отсутствие некоторых участников, у сторон есть широкий круг вопросов для обсуждения.

    "У нас много тем для обсуждения со всеми этими партнерами из Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. Иногда некоторые отсутствуют, но к нам приехало много министров. Надеюсь, что мы сможем продвинуться к конкретным результатам в будущем", - заявила она.

    Кая Каллас Европейский союз (ЕС) Южный Кавказ Центральная Азия
    Aİ Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Qara dəniz regionu ilə təhlükəsizlik əməkdaşlığını genişləndirəcək
    Kallas: EU, countries of South Caucasus, Central Asia, Black Sea region to discuss security, connectivity
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