Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Азербайджане введены новые правила регулирования труда в ветреную погоду

    Социальная защита
    • 16 ноября, 2026
    • 12:38
    В Азербайджане введены новые правила регулирования труда в ветреную погоду

    В Азербайджане работа на открытом воздухе при ветреной погоде будет регулироваться новыми правилами.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс" .

    Согласно документу, при выполнении работ на открытых площадках (включая установленные на них сооружения и установки) в ветреную погоду работникам будут предоставляться перерывы в установленном порядке, а сами работы при необходимости будут приостанавливаться.

    Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов (от 10,8 – 20,8 м/с – ред.) эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При силе ветра свыше 8 баллов все виды работ, выполняемых такими кранами, должны быть остановлены.

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