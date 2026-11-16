В Азербайджане введены новые правила регулирования труда в ветреную погоду

В Азербайджане работа на открытом воздухе при ветреной погоде будет регулироваться новыми правилами.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс" .

Согласно документу, при выполнении работ на открытых площадках (включая установленные на них сооружения и установки) в ветреную погоду работникам будут предоставляться перерывы в установленном порядке, а сами работы при необходимости будут приостанавливаться.

Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов (от 10,8 – 20,8 м/с – ред.) эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При силе ветра свыше 8 баллов все виды работ, выполняемых такими кранами, должны быть остановлены.