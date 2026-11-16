Уставной капитал для создания общественных фондов в Азербайджане увеличат в десять раз

В Азербайджане пересматриваются нормы, касающиеся минимального размера уставного капитала при учреждении общественных фондов.

Как сообщает Report, рассмотрение соответствующих поправок в Гражданский кодекс было внесено в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, при создании фонда его уставной капитал должен составлять не менее 10 тыс. манатов.

С поправками предлагается установить этот показатель на уровне не менее 100 тыс. манатов.