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    Уставной капитал для создания общественных фондов в Азербайджане увеличат в десять раз

    Внутренняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 12:41
    Уставной капитал для создания общественных фондов в Азербайджане увеличат в десять раз

    В Азербайджане пересматриваются нормы, касающиеся минимального размера уставного капитала при учреждении общественных фондов.

    Как сообщает Report, рассмотрение соответствующих поправок в Гражданский кодекс было внесено в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

    Согласно действующему законодательству, при создании фонда его уставной капитал должен составлять не менее 10 тыс. манатов.

    С поправками предлагается установить этот показатель на уровне не менее 100 тыс. манатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Гражданский кодекс
    Azərbaycanda ictimai fondlar yaradılarkən nizamnamə kapitalı ilə bağlı qoyulan tələb dəyişir
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