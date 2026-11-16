Azərbaycanda ictimai fondlar yaradılarkən nizamnamə kapitalı ilə bağlı qoyulan tələb dəyişir
Daxili siyasət
- 16 noyabr, 2026
- 12:06
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda ictimai fondlar yaradılarkən nizamnamə kapitalı ilə bağlı qoyulan tələb dəyişir.
"Report" xəbər verir ki, bununla əlaqədar Mülki Məcəlləyə dəyişiklik təklif edilir.
Sənəd Milli Məclisin bugünkü plenar iclasının gündəliyinə salınıb.
Mövcud qanunvericiliyə görə, fond yaradılarkən onun nizamnamə kapitalı 10 min manatdan az olmamalıdır.
İndi isə layihədə təklif olunur ki, bu rəqəm 100 min manatdan az olmasın.
Son xəbərlər
12:57
Rumıniya Qara dəniz bölgəsində təhlükəsizlik üçün Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla danışıqlara hazırlaşırXarici siyasət
12:55
Azərbaycanda dövlət borcu strategiyasının yenilənməsi təklif olunurMaliyyə
12:54
Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilirMaliyyə
12:54
Bakıda müasir əmək bazarı və məşğulluğa həsr olunan panel sessiya keçirilibSosial müdafiə
12:54
Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcəkDigər ölkələr
12:54
Hesablama Palatası: Cari xərclərin artım tempinə məhdudiyyət qoyulmalıdırMaliyyə
12:53
Foto
"PAŞA Həyat Sığorta" və "TABIA Group" sağlamlıq və rifah üzrə əməkdaşlıq edəcəkBiznes
12:52
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:51
Süni intellekt 2030-cu ilədək 10,6 milyon yeni iş yaradacaqXarici siyasət