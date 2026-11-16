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    Azərbaycanda ictimai fondlar yaradılarkən nizamnamə kapitalı ilə bağlı qoyulan tələb dəyişir

    Daxili siyasət
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:06
    Azərbaycanda ictimai fondlar yaradılarkən nizamnamə kapitalı ilə bağlı qoyulan tələb dəyişir

    Azərbaycanda ictimai fondlar yaradılarkən nizamnamə kapitalı ilə bağlı qoyulan tələb dəyişir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla əlaqədar Mülki Məcəlləyə dəyişiklik təklif edilir.

    Sənəd Milli Məclisin bugünkü plenar iclasının gündəliyinə salınıb.

    Mövcud qanunvericiliyə görə, fond yaradılarkən onun nizamnamə kapitalı 10 min manatdan az olmamalıdır.

    İndi isə layihədə təklif olunur ki, bu rəqəm 100 min manatdan az olmasın.

    İctimai fond və birliklər Milli Məclis
    Уставной капитал для создания общественных фондов в Азербайджане увеличат в десять раз
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