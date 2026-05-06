В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

В Нью-Йорке (США) состоится дополнительное мероприятие в поддержку глобального продвижения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе.

Мероприятие, посвященное темам миграции и урбанизации, состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и будет организовано Азербайджаном совместно с Международной организацией по миграции и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в рамках II Международного форума по обзору миграции, который продлится до 8 мая.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.