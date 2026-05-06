Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    • 06 мая, 2026
    • 10:11
    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    В Нью-Йорке (США) состоится дополнительное мероприятие в поддержку глобального продвижения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

    Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе.

    Мероприятие, посвященное темам миграции и урбанизации, состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и будет организовано Азербайджаном совместно с Международной организацией по миграции и Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в рамках II Международного форума по обзору миграции, который продлится до 8 мая.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Всемирный форум городов (WUF13) UN-HABITAT Государственная миграционная служба Нью-Йорк
    Nyu-Yorkda WUF13-ün qlobal təşviqinə dəstək məqsədilə əlavə tədbir keçiriləcək
    Additional events to promote WUF13 in New York

    Последние новости

    10:29
    Фото

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    АПК
    10:28

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    10:21

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    ИКТ
    10:20

    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    Финансы
    10:18

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Энергетика
    10:18

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    АПК
    10:12

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    Финансы
    10:11

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    10:07

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    Лента новостей