В Нидерландах отметили День Победы Азербайджана

В Гааге представлена концертная программа "Мой Азербайджан: ритмы Страны огней" по случаю Дня Победы Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Нидерландах, в мероприятии приняли участие представители государственных органов этой страны, аккредитованного дипломатического корпуса, политических, общественных, деловых, культурных и академических кругов, средств массовой информации, а также члены азербайджанской общины.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Мамед Ахмедзаде назвал мероприятие ярким символом мира, дружбы и азербайджано-нидерландских культурных связей.

Затем была представлена художественная часть. В концертной программе азербайджанская танцевальная группа "Ритм" исполнила танцы "Гайтагы", "Сары гялин", "Вагзалы", "Чай", "Игидляр", "Иннабы", "Нагара", "Узундере", "Фантазия" и "Яллы".

Также выступили азербайджанские исполнители, проживающие в Нидерландах, и музыканты, прибывшие из Азербайджана.

Отметим, что мероприятие состоялось при совместной организации посольства Азербайджана в Нидерландах, Государственного комитета по работе с диаспорой, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду".