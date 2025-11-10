Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Нидерландах отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 12:51
    В Гааге представлена концертная программа "Мой Азербайджан: ритмы Страны огней" по случаю Дня Победы Азербайджана.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Нидерландах, в мероприятии приняли участие представители государственных органов этой страны, аккредитованного дипломатического корпуса, политических, общественных, деловых, культурных и академических кругов, средств массовой информации, а также члены азербайджанской общины.

    Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Мамед Ахмедзаде назвал мероприятие ярким символом мира, дружбы и азербайджано-нидерландских культурных связей.

    Затем была представлена художественная часть. В концертной программе азербайджанская танцевальная группа "Ритм" исполнила танцы "Гайтагы", "Сары гялин", "Вагзалы", "Чай", "Игидляр", "Иннабы", "Нагара", "Узундере", "Фантазия" и "Яллы".

    Также выступили азербайджанские исполнители, проживающие в Нидерландах, и музыканты, прибывшие из Азербайджана.

    Отметим, что мероприятие состоялось при совместной организации посольства Азербайджана в Нидерландах, Государственного комитета по работе с диаспорой, Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду".

    Путь к Победе Нидерланды День Победы Гаага
