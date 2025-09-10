ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 11:33
    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Договоренности, предусмотренные подписанной 8 августа в Вашингтоне Совместной декларации, являются результатом многолетней неустанной и многогранной деятельности президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, такое мнение выразил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли на встрече в НАНА, посвященной визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

    По его словам, данный документ и парафирование текста мирного соглашения с Арменией является историческим событием с точки зрения обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе, большой политической и дипломатической победой президента Азербайджана и уникальным событием в истории  страны.

    Габиббейли также отметил важность договоренностей по Зангезурскому коридору, условно названного "Маршрутом Трампа":

    "С открытием этого маршрута будет восстановлен Древний Шелковый путь, и находящаяся в блокаде Армения в первую очередь извлечет от этого экономическую выгоду".

