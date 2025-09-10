AMEA-da Vaşinqton görüşünün nəticələri müzakirə olunub
- 10 sentyabr, 2025
- 10:57
Vaşinqtonda imzalanan Birgə Bəyannamədə əldə edilmiş razılaşma Prezident İlham Əliyevin uzun illərdir apardığı yorulmaz, çoxcəhətli fəaliyyətin nəticəsidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu sənəd və sülh sazişi mətninin paraflanması Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmini baxımından tarixi hadisə, Prezident İlham Əliyevin böyük siyasi, diplomatik qələbəsidir:
"Bu, Azərbaycan tarixinin təkrarolunmaz hadisəsidir və Azərbaycanın minillik tarixində İlham Əliyevin əbədi möhürüdür".
İ.Həbibbəyli bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Baş nazirinin ABŞ Prezidenti ilə birgə keçirdiyi görüşdə əldə olunan ən böyük razılaşmadan biri də ölkənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə maneəsiz bağlantını təmin edəcək Zəngəzur dəhlizi, yəni Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu (TRIPP) layihəsi üzrə razılığın əldə edilməsi olub:
"Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi region dövlətləri üçün əhəmiyyətlidir. Bu marşrutun açılması ilə Qədim İpək yolu bərpa olunacaq, bundan ilk növbədə blokada şəraitində yaşayan Ermənistan iqtisadi cəhətdən faydalanacaq".
AMEA prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı, o cümlədən alimlər Prezident İlham Əliyevin paraflanmış sülh sazişini uğurla yekunlaşdıracağına tam inanır.