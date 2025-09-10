İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    AMEA-da Vaşinqton görüşünün nəticələri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 10:57
    AMEA-da Vaşinqton görüşünün nəticələri müzakirə olunub

    Vaşinqtonda imzalanan Birgə Bəyannamədə əldə edilmiş razılaşma Prezident İlham Əliyevin uzun illərdir apardığı yorulmaz, çoxcəhətli fəaliyyətin nəticəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu sənəd və sülh sazişi mətninin paraflanması Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmini baxımından tarixi hadisə, Prezident İlham Əliyevin böyük siyasi, diplomatik qələbəsidir: 

    "Bu, Azərbaycan tarixinin təkrarolunmaz hadisəsidir və Azərbaycanın minillik tarixində İlham Əliyevin əbədi möhürüdür". 

    İ.Həbibbəyli bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Baş nazirinin ABŞ Prezidenti ilə birgə keçirdiyi görüşdə əldə olunan ən böyük razılaşmadan biri də ölkənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə maneəsiz bağlantını təmin edəcək Zəngəzur dəhlizi, yəni Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu (TRIPP) layihəsi üzrə razılığın əldə edilməsi olub:

    "Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi region dövlətləri üçün əhəmiyyətlidir. Bu marşrutun açılması ilə Qədim İpək yolu bərpa olunacaq, bundan ilk növbədə blokada şəraitində yaşayan Ermənistan iqtisadi cəhətdən faydalanacaq".

    AMEA prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı, o cümlədən alimlər Prezident İlham Əliyevin paraflanmış sülh sazişini uğurla yekunlaşdıracağına tam inanır. 

    AMEA İsa Həbibbəyli Vaşinqton görüşü Cənubi Qafqaz
    Foto
    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Son xəbərlər

    11:49

    Emin Mahmudovun rekorda gedən yolu – Millinin kapitanı ən çox 2021-ci ildə qol vurub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    11:49

    Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:40

    Yol polisi dayanma-durma qaydalarının pozulması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    11:39

    Çinli alim: AQEM üzvləri tektonik transformasiyalara hazır olmalıdırlar

    Xarici siyasət
    11:38

    Azərbaycanda qiymətli daşlar və gümüş üzrə iki yeni standart qəbul edilib

    Sənaye
    11:37
    Foto

    "AzInTelecom"dan şəhid övladlarına dəstək

    İKT
    11:36

    Qazaxıstan və Pakistan arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarına çatdırılacaq

    Digər ölkələr
    11:32

    AMB inflyasiyanı artıra biləcək əsas daxili və xarici riskləri açıqlayıb

    Maliyyə
    11:29
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib, 180 nəfər növbəti seçim turuna buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti