Ильхам Алиев встретился с президентом Финляндии

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 7 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Финляндией. Была отмечена заинтересованность наших стран в дальнейшем расширении этих связей. Подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч. Отмечалась также успешная работа финляндских компаний в Азербайджане в различных сферах, было доведено до внимания значение создания совместных предприятий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями в связи с нагорно-карабахским конфликтом.