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    Ильхам Алиев встретился с президентом Финляндии

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями в связи с нагорно-карабахским конфликтом

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 7 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Финляндией. Была отмечена заинтересованность наших стран в дальнейшем расширении этих связей. Подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч. Отмечалась также успешная работа финляндских компаний в Азербайджане в различных сферах, было доведено до внимания значение создания совместных предприятий.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

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