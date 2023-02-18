В Мюнхене состоялась совместная встреча Ильхама Алиева с госсекретарем США и премьер-министром Армении

18 февраля в Мюнхене состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
17:15
18 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.