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В Мюнхене состоялась совместная встреча Ильхама Алиева с госсекретарем США и премьер-министром Армении

В Мюнхене состоялась совместная встреча Ильхама Алиева с госсекретарем США и премьер-министром Армении 18 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 18:05
В Мюнхене состоялась совместная встреча Ильхама Алиева с госсекретарем США и премьер-министром Армении

18 февраля в Мюнхене состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

17:15

18 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin ABŞ-ın Dövlət katibi və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü başa çatıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev's joint meeting with US Secretary of State and Armenian Prime Minister kicks off in Munich

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