В Мюнхене состоялась совместная встреча Ильхама Алиева с госсекретарем США и премьер-министром Армении

В Мюнхене состоялась совместная встреча Ильхама Алиева с госсекретарем США и премьер-министром Армении

18 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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18 февраля в Мюнхене состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана. 17:15 18 февраля в Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Prezident İlham Əliyevin ABŞ-ın Dövlət katibi və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü başa çatıb - YENİLƏNİB