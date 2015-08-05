В Москве состоялась церемония открытия центра, построенного бизнесменами азербайджанского происхождения

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) состоялось открытие центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Центр построен компанией "Киевская площадь" бизнесменами азербайджанского происхождения Годом Нисановым и Зарахом Илиевым.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

На церемонии открытия принял участие Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал главу государства о работах по развитию и реконструкции территории выставки. Сергей Собянин также сообщил, что строительство крупнейшего в Европе научно-познавательного океанографического центра завершилось в июле этого года, и на данный момент павильон ВДНХ является единственным океанариумом высокого уровня, построенным не на берегу моря или океана.

Владимир Путин ознакомился с аквариумной экспозицией и посмотрел представление с участием дельфинов-касаток.

Позже Президенту России был представлен макет павильонов ВДНХ, он был проинформирован о предстоящих планах по их реконструкции сооружения.

Президент Владимир Путин также ознакомился с выставочными центрами Азербайджана и Беларуси. Выставочный центр Азербайджана был представлен Владимиру Путину специально приглашенным на мероприятие чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Российской Федерации Поладом Бюльбюльоглу.

Поприветствовав Владимира Путина, Полад Бюльбюльоглу сообщил, что павильон Азербайджана был создан по проекту известных азербайджанских архитекторов Микаила Гусейнова и Садыха Дадашова. Полад Бюльбюльоглу также отметил, что фасад данного павильона долгое время находился в закрытом виде, и при создании здесь павильона вычислительной техники он был открыт и выяснилось, что внешний вид фасада находится в удовлетворительном состоянии.

Посол Азербайджана в России подчеркнул, что Фондом Гейдара Алиева разработан план по реконструкции и реставрации данного павильона, после чего здесь будет представлено культурно-историческое наследие Азербайджана. Все необходимые для этого документы между Азербайджаном и Россией подписаны, и в скором времени начнутся работы в этом направлении.