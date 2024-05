Организация тюркских государств (ОТГ) поделилась в соцсети "Х" публикацией в связи со 101-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , в публикации говорится:

"C глубоким уважением чтим память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в связи с его 101-летием".