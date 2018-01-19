В Москве помянули жертв трагедии 20 Января

Москва. 19 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанский народ никогда не забудет трагедию 20 Января 1990 года".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы на мероприятии по случаю 28-ой годовщины трагических январских событий.

Посол отметил, что развал СССР начался именно с кровавых событий января 1990 года в Баку, когда государство начало давить танками своих же граждан.

"Тогда народ объединился в едином порыве возмущения, гнева, чувства униженности и желания, чтоб национальная гордость победила. Я прекрасно помню, как азербайджанцы мешками несли партийные билеты и сжигали их прямо на улице", - сказал азербайджанский дипломат.

Он также напомнил, что здание посольства Азербайджана навсегда связано с этой трагедией.

"21 января 1990 года Гейдар Алиев пришел в это здание и не побоялся заявить, что это преступление. Это была первая политическая оценка тому злодеянию. Надо было иметь огромное мужество, чтобы бросить обвинение всей идеологической системе страны", - отметил П.Бюльбюльоглы.

По его мнению, сколько бы не существовал азербайджанский народ, он всегда будет помнить своих шехидов.

"Азербайджан сегодня суверенное государство, с которым считаются в мире. И это самый лучший ответ агрессорам, посмевшим поднять руку на азербайджанский народ", - подытожил дипломат.

Отметим, что пришедшие в этот день в посольство Азербайджана в России члены азербайджанской диаспоры, представители интеллигенции Москвы и сотрудники дипломатических представительств, аккредитованных в России, возложили цветы и венки в память о жертвах трагедии.

За упокой души январских шехидов был дан эхсан.