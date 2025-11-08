Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Москве отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:05
    В Москве отметили День Победы Азербайджана

    В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

    Как сообщает российское бюро Report, на приеме приняли участие представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве, военные атташе, российские и азербайджанские деятели науки, культуры и образования, а также представители азербайджанской диаспоры.

    Военный атташе ВС Азербайджана в России, полковник Кянан Тахмазов отметил, что азербайджанский народ более 30 лет жил с болью за утраченные земли, однако все эти годы последовательно укреплял государство и армию.

    Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев рассказал о значимости 8 ноября – Дня Победы, отметив, что это событие является символом торжества справедливости и международного права.

    Мустафаев напомнил, что за последние пять лет на восстановление Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов направлено свыше $12 млрд, а в 2026–2029 годах планируется выделить дополнительно $8 млрд.

    В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоматериал о восстановительных и реинтеграционных проектах, реализуемых на освобожденных территориях. Гости также ознакомились с фотостендами, посвященными 44-дневной Отечественной войне.

    Лента новостей