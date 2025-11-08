В Москве отметили День Победы Азербайджана

В посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как сообщает российское бюро Report, на приеме приняли участие представители дипкорпуса, аккредитованного в Москве, военные атташе, российские и азербайджанские деятели науки, культуры и образования, а также представители азербайджанской диаспоры.

Военный атташе ВС Азербайджана в России, полковник Кянан Тахмазов отметил, что азербайджанский народ более 30 лет жил с болью за утраченные земли, однако все эти годы последовательно укреплял государство и армию.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев рассказал о значимости 8 ноября – Дня Победы, отметив, что это событие является символом торжества справедливости и международного права.

Мустафаев напомнил, что за последние пять лет на восстановление Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов направлено свыше $12 млрд, а в 2026–2029 годах планируется выделить дополнительно $8 млрд.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоматериал о восстановительных и реинтеграционных проектах, реализуемых на освобожденных территориях. Гости также ознакомились с фотостендами, посвященными 44-дневной Отечественной войне.