В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает российское бюро Report, министры проводят очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Доме приемов МИД России.

Ранее Cергей Лавров провел отдельные двусторонние встречи с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Отметим, что 25 мая в Москве также планируется провести трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, соответствующее предложение поступило от российской стороны.