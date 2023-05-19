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В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 14:16
В Москве началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Москве началась встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает российское бюро Report, министры проводят очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Доме приемов МИД России.

Ранее Cергей Лавров провел отдельные двусторонние встречи с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Отметим, что 25 мая в Москве также планируется провести трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, соответствующее предложение поступило от российской стороны.

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Версия на английском языке ФотоMeeting of foreign ministers of Azerbaijan, Russia and Armenia kicks off in Moscow
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının görüşü başlayıb

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