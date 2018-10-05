В Молдове состоялось заседание глав правительств стран-членов ГУАМ

Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ В столице Молдовы Кишиневе состоялась встреча глав правительств стран-членов ГУАМ.

По сообщению грузинского бюро Report, в заседании приняли участие вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, глава правительства Молдовы Павел Филип и украинский премьер Владимир Гройсман.

Участники обсудили вопросы укрепления роли ГУАМ на международной арене, транспортные и инфраструктурные проекты, наращивание товарооборота среди стран-членов ГУАМ, а также форматы сотрудничества ГУАМ-Япония и ГУАМ-США.

Было подчеркнуто, что вопрос территориальной целостности стран ГУАМ является общей и самой тяжелой проблемой. Стороны отметили важность консолидации международной поддержки по данному вопросу.