В молдавской газете опубликован материал о геноциде азербайджанцев

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В издающейся в Кишиневе авторитетной молдавской газете "Эксперт новостей" опубликована большая статья молдавского ученого, доктора истории Руслана Шевченко, озаглавленная "98 лет назад были убиты более 30 тысяч азербайджанцев", посвященная геноциду азербайджанцев в марте 1918 года.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, в статье на основе исторических материалов рассказывается о страшных актах геноцида, учинённых армянскими террористами и их покровителями против азербайджанского народа 98 лет назад.

Автор особо подчеркивает, что геноцид, устроенный против азербайджанского народа, стал результатом совместных действий и совпадения интересов дашнаков и большевиков, пытавшихся весной 1918 года не допустить создания независимого Азербайджанского государства. Нет, и не может быть преступления без наказания. ХХ век знал много кровавых страниц, отразивших историю геноцида и этнических чисток. Трагедия азербайджанского народа марта 1918 года в их ряду - одна из самых страшных. Это - главный лейтмотив статьи молдавского историка.