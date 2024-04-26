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В мирное соглашение будет включен вопрос возвращения наших соотечественников в Западный Азербайджан?

В мирное соглашение будет включен вопрос возвращения наших соотечественников в Западный Азербайджан? На Baku TV вышел в эфир очередной аналитический сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 02:42
В мирное соглашение будет включен вопрос возвращения наших соотечественников в Западный Азербайджан?

На Baku TV вышел в эфир очередной аналитический сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в сюжете говорится о возвращении четырех сел Газахского района Азербайджану, а также о значимости как для региона, так и для Азербайджана соглашения, достигнутого 19 апреля этого года на заседании комиссий по делимитации границы.

Отмечается, что Азербайджан и Армения решили вопрос посредством двусторонних контактов.

"Это еще раз доказывает, что для решения проблем между Баку и Ереваном нет необходимости в посредничестве третьих сторон, наоборот, такие вмешательства создают дополнительные проблемы. Несмотря на многолетнюю вражду, две страны могут "найти общий язык", и это выдвигает на первый план возможность заключения предстоящего большого мирного соглашения только в двустороннем формате. Важнейшим моментом здесь является возвращение на родные земли наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана", - отмечается в видеоматериале.

Было подчеркнуто, что все это составляющие Великой Победы, архитектором которой является президент Ильхам Алиев. Глава государства ранее заявлял, что мы вернемся в Западный Азербайджан не на танках, а на легковых машинах, мирно.

Было также сказано, что детали соглашения между Азербайджаном и Арменией о возвращении четырех сел еще раз подтверждают, что в процессе делимитации и других участков границы нужно ссылаться на Алматинскую декларацию 1991 года.

"Таким образом, Азербайджан включит в мирное соглашение вопрос Западного Азербайджана, возвращения наших соотечественников в свои дома. Все рассчитано на Великое возвращение, и президент Ильхам Алиев, постепенно освобождающий наши земли, шаг за шагом приближает Азербайджан к этой цели", - подчеркивается в видео.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan-Ermənistan sərhəd razılaşmasında gizli qalan məqam

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