Представитель ООН: В мире количество нуждающихся составляет около 3 миллиардов

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"В последние 30 лет в мире военные расходы выросли во много раз. Средства, выделяемые на социальную сферу, сократились".

Как сообщает Report, эту мысль резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи озвучил во время выступления на встречах с международными организациями на высоком уровне на тему "Налаживание сотрудничества для целей устойчивого развития" в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, количество нуждающихся по всему миру составляет около 3 миллиардов: "Они живут в день на 2,5 доллара. Мы должны взять обязательство для решения этой проблемы. Форум важен для формирования миролюбивых обществ".

Заместитель генсека ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада Аль-Нашиф подчеркнула, что не инклюзивные общества слабее: "Поэтому важный вопрос - серьезным образом изменить мышление людей. Наша миссия привить людям развитие в меняющемся мире. ООН в дальнейшем усилит дипломатию и диалог. К сожалению, мы слышим и о безуспешности некоторых программ. В местах, где сопротивление и конфликт, особенно молодых женщин нужно вооружать новыми умениями. Молодежь нуждается в социальной поддержке. Поэтому людям с юности надо внушать необходимость культурного разнообразия".