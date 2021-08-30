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МККК: В мире более 210 тыс. пропавших без вести

МККК: В мире более 210 тыс. пропавших без вести В мире более 200 тыс. пропавших без вести людей, зарегистрированных Красным Крестом.
Внешняя политика
30 августа 2021 г. 11:24
МККК: В мире более 210 тыс. пропавших без вести
Ариан Бауэр

В мире более 210 тыс. пропавших без вести людей, зарегистрированных Красным Крестом.

Как передает Report, об этом сказала глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

"Мы в контакте с матерями, которые при каждом стуке двери бегут ее открыть, надеясь, что пришел их сын. С начала Второй Карабахской войны вопрос без вести пропавших вновь стал актуальным как на внутренней, так и на международной повестке", - отметила А. Бауэр, добавив, что Комитет Красного Креста готов поддерживать власти в расследовании судеб пропавших без вести.

"Отмечая сегодня Международный день пропавших без вести, мы выражаем свою солидарность с семьями пропавших. Мы хотим показать, что они не одни, и что мы делаем все, чтобы они узнали о судьбе своих родных", - отметила Бауэр.

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Версия на азербайджанском языке BQXK: "Dünyada 210 mindən çox itkin düşmüş şəxs var"
Версия на английском языке ICRC: Over 210,000 persons registered as missing globally

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