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В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении 14 октября в Минске в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ по инициативе России состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 18:28
В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении

14 октября в Минске в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ по инициативе России состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве, на встрече Дж.Байрамов озвучил позицию Азербайджана в отношении постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами. Министр подчеркнул важность полного выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе встречи азербайджанской стороной было заявлено о готовности к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. В этой связи была отмечена важность начала переговоров по процессу делимитации границы Азербайджана с Арменией.

Также была подчеркнута важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе.

Министр Джейхун Байрамов особо отметил минную опасность в освобожденных районах, представляющую прямую угрозу для жизни людей, и подчеркнул необходимость предоставления Арменией точных минных карт.

Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian, Armenian FMs meet in Minsk
Версия на азербайджанском языке Minskdə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının görüşü keçirilib

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