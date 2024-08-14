В Минске обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне между Беларусью и Азербайджаном

В Минске состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука с послом Азербайджана Магеррамом Алиевым.

В Минске состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука с послом Азербайджана Магеррамом Алиевым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.



Стороны подтвердили стратегический уровень белорусско-азербайджанского сотрудничества, подробно обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия и график контактов на ближайшую перспективу.



Особое внимание, как подчеркнули в МИД, было уделено реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года.