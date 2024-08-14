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В Минске обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне между Беларусью и Азербайджаном

В Минске обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне между Беларусью и Азербайджаном В Минске состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука с послом Азербайджана Магеррамом Алиевым.
Внешняя политика
14 августа 2024 г. 20:11
В Минске обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне между Беларусью и Азербайджаном

В Минске состоялась рабочая встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука с послом Азербайджана Магеррамом Алиевым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Стороны подтвердили стратегический уровень белорусско-азербайджанского сотрудничества, подробно обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия и график контактов на ближайшую перспективу.

Особое внимание, как подчеркнули в МИД, было уделено реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года.

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