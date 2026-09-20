В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитета
- 20 сентября, 2026
- 14:32
В Министерстве национальной обороны Турции поздравили Азербайджан по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.
"Поздравляем наших братьев азербайджанцев по случаю 20 Сентября - Дня суверенитета.
Руководствуясь понятием "Одна нация, два государства", корни которого основаны на нашей общей истории, а сила - на нерушимом братстве, мы продолжим стоять плечом к плечу сегодня и завтра, как и вчера.
Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отмечается в публикации.
Can Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, gururu gururumuzdur! 🇹🇷🇦🇿— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2026
Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 20 Eylül Egemenlik Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Kökü ortak tarihimize, gücü sarsılmaz kardeşliğimize dayanan “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla dün olduğu gibi… pic.twitter.com/9er2NnvlyW