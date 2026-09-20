В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитета

В Министерстве национальной обороны Турции поздравили Азербайджан по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Поздравляем наших братьев азербайджанцев по случаю 20 Сентября - Дня суверенитета.

Руководствуясь понятием "Одна нация, два государства", корни которого основаны на нашей общей истории, а сила - на нерушимом братстве, мы продолжим стоять плечом к плечу сегодня и завтра, как и вчера.

Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отмечается в публикации.