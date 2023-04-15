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МИД прокомментировал сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване

МИД прокомментировал сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.
Внешняя политика
15 апреля 2023 г. 11:55
МИД прокомментировал сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Как передает Report, в заявлении МИД Азербайджана говорится:

"14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике был сожжен флаг Азербайджана. Мы решительно осуждаем этот акт, который является воплощением укоренившейся в Армении ненависти к Азербайджану на этнической почве. Правительство Армении, как организатор мероприятия, должно было своевременно предотвратить подобный ход развития событий и принять соответствующие меры безопасности. Хотя лицо, совершившее этот акт, первоначально было задержано, его последующее освобождение под бурные аплодисменты вызывает серьезную озабоченность. Армянская сторона должна привлечь к ответственности лицо совершившего данное преступление на почве этнической ненависти", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA condemns burning of Azerbaijani flag in Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN-dən bayraq şərhi: "Ermənistan hökuməti təşkilatçı kimi təhlükəsizlik tədbirləri görməli idi"

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