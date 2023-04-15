МИД прокомментировал сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы в Ереване

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали сожжение флага Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Как передает Report, в заявлении МИД Азербайджана говорится:

"14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике был сожжен флаг Азербайджана. Мы решительно осуждаем этот акт, который является воплощением укоренившейся в Армении ненависти к Азербайджану на этнической почве. Правительство Армении, как организатор мероприятия, должно было своевременно предотвратить подобный ход развития событий и принять соответствующие меры безопасности. Хотя лицо, совершившее этот акт, первоначально было задержано, его последующее освобождение под бурные аплодисменты вызывает серьезную озабоченность. Армянская сторона должна привлечь к ответственности лицо совершившего данное преступление на почве этнической ненависти", - говорится в заявлении.