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В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования народу Израиля в связи со взрывами, произошедшими сегодня
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 17:24
В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования народу Израиля в связи со взрывами в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", отмечается в сообщении МИД.

23 ноября в Иерусалиме произошло два взрыва, в результате которых один человек погиб, по меньшей мере 18 получили ранения.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA offers condolences to Israel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İsrailə başsağlığı verib

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