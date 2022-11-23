В МИД Азербайджана выразили соболезнования Израилю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования народу Израиля в связи со взрывами, произошедшими сегодня

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования народу Израиля в связи со взрывами в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях", отмечается в сообщении МИД.

23 ноября в Иерусалиме произошло два взрыва, в результате которых один человек погиб, по меньшей мере 18 получили ранения.