О нас

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Индонезии

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Индонезии Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индонезии в связи с разрушительным землетрясением в Западной Яве
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 18:02
В МИД Азербайджана выразили соболезнования Индонезии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индонезии в связи с разрушительным землетрясением в этой стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в Twitter.

"Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением в Западной Яве. Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан поддерживает дружественную и братскую Индонезию в эти трудные времена", отмечается в сообщении МИД.

21 ноября в результате землетрясения в Индонезии магнитудой 5,1 погибли 268 человек, тысячи получили ранения. Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi