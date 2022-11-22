В МИД Азербайджана выразили соболезнования Индонезии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индонезии в связи с разрушительным землетрясением в Западной Яве

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индонезии в связи с разрушительным землетрясением в этой стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в Twitter.

"Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением в Западной Яве. Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан поддерживает дружественную и братскую Индонезию в эти трудные времена", отмечается в сообщении МИД.

21 ноября в результате землетрясения в Индонезии магнитудой 5,1 погибли 268 человек, тысячи получили ранения. Еще 151 человек числится пропавшим без вести.