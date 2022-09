В МИД Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипотношений с Японией

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Японией.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

В открытии выставки приняли участие посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и другие дипломаты.