В МИД Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипотношений с Японией
В МИД Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипотношений с ЯпониейВ Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Японией.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Японией.
Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.
В открытии выставки приняли участие посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и другие дипломаты.
Hal-hazırda: #Azərbaycan & #Yaponiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş tədbir başladı.