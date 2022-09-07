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В МИД Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипотношений с Японией

В МИД Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипотношений с Японией В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Японией.
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 12:29
В МИД Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипотношений с Японией

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана проходит выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений с Японией.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter.

В открытии выставки приняли участие посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева и другие дипломаты.

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Версия на английском языке ФотоEvent on 30th anniversary of diplomatic relations with Japan held at Azerbaijan's MFA
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də Azərbaycan-Yaponiya münasibətlərinin qurulmasının ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilir

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