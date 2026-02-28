В МИД Азербайджана призвали стороны эскалации вернуться к переговорам

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 28 февраля, 2026
    • 20:58
    Текущая военная эскалация, которая представляет угрозу безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне, вызывает глубокую обеспокоенность.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно региональной военной эскалации.

    В ведомстве решительно призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, воздержаться от действий, способных еще больше усилить напряженность, и вернуться за стол переговоров.

    "Мы подчеркиваем важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и общепризнанными нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    На фоне упомянутых ударов МИД рекомендовал гражданам Азербайджана воздержаться от поездок в Иран.

    Позднее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

    Удары по Ирану МИД Азербайджана
